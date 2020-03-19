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Италия опередила Китай по числу погибших от коронавируса

Четверг, 19 марта 2020, 19:19

Новые данные по распространению коронавируса в Италии поместили страну на первое место в мире по числу погибших.

Такие данные предоставило Агентство гражданской защиты Италии, сообщает "Европейская правда".

За последние 24 часа в стране умерли 427 человек (прирост +14,3%) и общее количество погибших достигло 3405. В целом количество подтвержденных случаев заражения вирусом в Италии составило 41035. В это число входят те, кто погибли, и те, кто выздоровел.

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В Китае, по последним данным, погибли 3245 человек. Общее количество случаев заражений - более 80 тысяч.

На сегодня в Италии 33 190 активных случаев заражений коронавирусом - на 4480 больше по сравнению со средой.

4440 человек выздоровели, из них за последние сутки 415 (+ 10,3%).

2498 пациентов находятся в реанимации. Это на 241 больше, чем в среду. Из них 1006 - в Ломбардии.

Италия уже почти две недели находится в закрытом режиме, поскольку власти пытаются остановить распространение вируса. Премьер Италии хочет продолжить жесткие карантинные меры после 3 апреля.

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Коронавирус Италия
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