Президент Європейської ради їде на кордон Греції і Туреччини через міграційну кризу

Президент Європейської ради Шарль Мішель у понеділок приїде до Греції та вирушить на кордон з Туреччиною, де ускладнилася ситуація з мігрантами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мішель написав у Twitter.

"Підтримка грецьких зусиль щодо захисту європейських кордонів. Ретельно стежимо за ситуацією на місцях. Я відвідаю греко-турецький кордон у вівторок з прем'єр-міністром Греції Міцотакісом", - написав він у неділю ввечері.

Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.



I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis. — Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2020

Греція вчора заблокувала прийняття нових клопотань про надання притулку на наступний місяць після того, як Туреччина "відкрила кордон" для мігрантів до ЄС.

Грецькі чиновники раніше заявили, що вони зупинили майже 10 тисяч мігрантів, які проривають її сухопутний кордон з Туреччиною. Деякі мігранти кидали каміння та металеві прути, коли їх зупиняли на кордоні. Грецькі прикордонники застосовували сльозогінний газ.

Туреччина заявляє, що не може впоратися з кількістю людей, що рятуються від війни в Сирії. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що з 28 лютого Анкара не спинятиме мігрантів, які хочуть потрапити в сусідні держави-члени ЄС – до Греції і Болгарії.

Він ухвалив таке рішення після того, як щонайменше 33 турецьких солдатів було вбито в результаті повітряних ударів армії Асада в провінції Ідліб на півночі Сирії минулого тижня.