Президент Європейської ради їде на кордон Греції і Туреччини через міграційну кризу

Президент Європейської ради Шарль Мішель у понеділок приїде до Греції та вирушить на кордон з Туреччиною, де ускладнилася ситуація з мігрантами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мішель написав у Twitter.

"Підтримка грецьких зусиль щодо захисту європейських кордонів. Ретельно стежимо за ситуацією на місцях. Я відвідаю греко-турецький кордон у вівторок з прем'єр-міністром Греції Міцотакісом", - написав він у неділю ввечері.

Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.



I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis.