Президент Европейского совета едет на границу Греции и Турции из-за миграционного кризиса

Президент Европейского совета Шарль Мишель в понедельник приедет в Грецию и отправится на границу с Турцией, где осложнилась ситуация с мигрантами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мишель написал в Twitter.

"Поддержка греческих усилий по защите европейских границ. Тщательно следим за ситуацией на местах. Я посещу греческо-турецкую границу во вторник с премьер-министром Греции Мицотакисом", - написал он в воскресенье вечером.

Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.



I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis.