Президент Европейского совета едет на границу Греции и Турции из-за миграционного кризиса

Президент Европейского совета Шарль Мишель в понедельник приедет в Грецию и отправится на границу с Турцией, где осложнилась ситуация с мигрантами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мишель написал в Twitter.

"Поддержка греческих усилий по защите европейских границ. Тщательно следим за ситуацией на местах. Я посещу греческо-турецкую границу во вторник с премьер-министром Греции Мицотакисом", - написал он в воскресенье вечером.

Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.



I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis. — Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2020

Греция вчера заблокировала принятие новых ходатайств о предоставлении убежища на следующий месяц после того, как Турция "открыла границу" для мигрантов в ЕС.

Греческие чиновники ранее заявили, что они остановили почти 10 тысяч мигрантов, которые прорывают ее сухопутную границу с Турцией. Некоторые мигранты бросали камни и металлические прутья, когда их останавливали на границе. Греческие пограничники применяли слезоточивый газ.

Турция заявляет, что не может справиться с количеством людей, которые спасаются от войны в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что с пятницы Анкара не будет сдерживать мигрантов, которые хотят попасть в соседние государства-члены ЕС - в Грецию и Болгарию.

Он принял такое решение после того, как по меньшей мере 33 турецких солдат были убиты в результате воздушных ударов армии Асада в провинции Идлиб на севере Сирии на прошлой неделе.