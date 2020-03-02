У Британії кількість випадків коронавірусу зросла до 36

Прем'єр-міністр Великої Британії у понеділок проведе засіданні урядового комітету з питань надзвичайних ситуацій Cobra, після того як кількість випадків коронавірусу у країні зросла до 36.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

У неділю було діагностовано 13 нових пацієнтів. Останні випадки включали 12 випадків в Англії та першого пацієнта в Шотландії, тобто вірус зараз охопив усі чотири частини Британії.

Три нових випадки в Англії були пов’язані з чоловіком із графства Суррей, який був першим пацієнтом, який недавно не був за кордоном і заразився уже безпосередньо у Британії.

Також стало відомо, що один з нових інфікованих - це медичний працівник, співробітнику Центру онкологічних захворювань на північному заході Лондона.

На урядові зустрічі буде доопрацьований та підписаний офіційний план уряду щодо шляхів боротьби з поширенням вірусу.