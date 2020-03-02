В Британии количество случаев коронавируса возросло до 36
Премьер-министр Великобритании в понедельник проведет заседание правительственного комитета по вопросам чрезвычайных ситуаций Cobra, после того как количество случаев коронавируса в стране выросло до 36.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
В воскресенье было диагностировано 13 новых пациентов. Последние случаи включали 12 случаев в Англии и первого пациента в Шотландии, то есть вирус сейчас охватил все четыре части Великобритании.
Три новых случая в Англии были связаны с мужчиной из графства Суррей - он был первым пациентом, который не был недавно за границей и заразился уже непосредственно в Британии.
Также стало известно, что один из новых инфицированных - это медицинский работник, сотруднику Центра онкологических заболеваний на северо-западе Лондона.
На правительственные встречи будет доработан и подписан официальный план правительства о путях борьбы с распространением вируса.