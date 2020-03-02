Розбиті двері і сутички з поліцією: ветерани штурмують будівлю уряду Молдови

У Кишиневі ветерани війни в Придністров'ї, які вимагають відставки уряду, оточили вхід до будівлі уряду та вже розбили скляні двері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовські ЗМІ.

Люди, що зібралися під Кабміном, вимагають відставки уряду і домагаються зустрічі з його представниками, пише видання NewsMaker. Вони скандують: "Ми народ, Додон зрадник", "Кіку на смітник, разом з Чокоєм", "Геть Додона", "Геть уряд".

Поліцейські, які оточили вхід в будівлю, погодилися впустити в будівлю представників протестувальників, але більшість маніфестантів не згодна і вимагає, щоб представники кабміну вийшли на вулицю.

Між мітингарями та правоохоронцями виникла сутичка. Один із протестувальників розбив скляні двері, які ведуть до урядової будівлі, повідомляє TV 8. Поліція вивела його з натовпу.

Мітингарі незадоволені проросійським курсом молдовського уряду та президента, а також – останніми заявами глава МЗС Молдови Ауреліу Чокоя, який сказав, що конфлікт в Придністров’ї вдалося припинити завдяки російській армії.

2 березня у Молдові відзначають річницю від початку конфлікту в Придністров’ї. Протест організувала Національна рада ветеранів війни.

Учасники протесту також прийняли декларацію, що закликає до негайного і беззастережного виведення російських військ з території Молдови, відставки міністра закордонних справ Ауреліу Чокоя, а також до розширення прав ветеранів та членів їх сімей, повідомляє Deschide.