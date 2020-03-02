Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що російські солдати можуть залишити Придністров'я після утилізації боєприпасів в селі Колбасна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Додон зазначив, що на лівобережжі Дністра досі зберігаються боєприпаси ще з часів Радянського Союзу і ці боєприпаси охороняють близько тисячі солдатів російської армії.

"Мова йде про військову базу. Ви знаєте, що в минулому році наші партнери з Росії запропонували ініціативу - за посередництва міністра оборони Сергія Шойгу утилізувати ці боєприпаси. Це важливий крок вперед. І відразу після цього російські військові повинні покинути територію Молдови", - сказав Додон.

Як відомо, Молдова втратила контроль над Придністров'ям після збройного конфлікту в 1992-му, що виник нібито "через побоювання" проросійської частини населення, що Молдова увійде до складу Румунії.

Відповідно до підписаної в 1992 році в Москві Угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту на Дністрі, в Зоні безпеки (понад 200 км уздовж річки) розмістили пости миротворчих сил Росії, Молдови і Придністров'я.

На території придністровського регіону розквартировано понад півтори тисячі військовослужбовців Росії, а на військових складах у селі Колбасна Рибницького району зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів та авіабомб.

Парламент Молдови у липні 2017 року схвалив декларацію з вимогою вивести російські війська з території невизнаного Придністров’я.

Детальніше читайте у статті: "Реінтеграція Додона: на яких умовах у Кишиневі готові "повертати" Придністров'я".

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