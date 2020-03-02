Президент Молдовы рассказал, когда военные РФ могут уйти из Приднестровья

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что российские солдаты могут покинуть Приднестровье после утилизации боеприпасов в селе Колбасна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Додон отметил, что на левобережье Днестра до сих пор хранятся боеприпасы еще со времен Советского Союза и их охраняют около тысячи солдат армии РФ.

"Речь идет о военной базе. Вы знаете, что в прошлом году наши партнеры из России предложили инициативу - при посредничестве министра обороны Сергея Шойгу утилизировать эти боеприпасы. Это важный шаг вперед. И сразу после этого российские военные должны покинуть территорию Молдовы", - сказал Додон.

Как известно, Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992-м, возникшего якобы "из-за опасения" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии.

Согласно подписанному в 1992 году в Москве Соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре, в Зоне безопасности (более 200 км вдоль реки) разместили посты миротворческих сил России, Молдовы и Приднестровья.

На территории приднестровского региона расквартированы более полутора тысяч военнослужащих России, а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов и авиабомб.

Парламент Молдовы в июле 2017 года принял декларацию с требованием вывести российские войска с территории непризнанного Приднестровья.

Подробнее читайте в статье: "Реинтеграция Додона: на каких условиях в Кишиневе готовы "возвращать" Приднестровье".

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