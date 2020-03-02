В Австрии число случаев коронавируса возросло до 16

Количество инфицированных новым коронавируса в Австрии увеличилось до 16 человек за минувшие выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

В воскресенье в Вене подтвердили два случая заболевания у местных жителей и два - у туристов. Еще по одному обнаружили в Нижней Австрии и Зальцбурге.

Всего в Австрии девять подтвержденных случаев зафиксировали в Вене, по два в Тироле, Нижней Австрии и Зальцбурге и один в Штирии.

По данным медиков, большинство больных имеют легкие симптомы, только один 72-летний пациент в течение определенного времени лечится в реанимационном отделении и его состояние считается тяжелым.