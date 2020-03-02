Теплая зима лишила виноделов Германии урожая для "ледяного вина"

Виноделы Германии из-за теплой зимы впервые не собрали урожай винограда для производства дорогого коллекционного вина Eiswein ("Айсвайн").

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Айсвайн" высоко ценится на международном уровне. Важнейшими рынками его сбыта являются Япония, Китай, скандинавские страны и США. Это дорогое коллекционное вино, для производства которого используют последние из урожая ягоды винограда, замерзшие на лозе.

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2019-й год стал первым, когда ни в одном из винодельческих регионов страны не было урожая для "ледяного вина", сообщил Немецкий институт вина. Причина - мягкая зима. Температура воздуха не опускалась до необходимых для этого вида десертного вина 7 градусов мороза.

В последние годы погодные условия все чаще были непригодными для изготовления "Айсвайн". В 2017 году лишь семи винодельческим хозяйствам удалось собрать соответствующий урожай. Большой редкостью стало также ледяное вино 2014 года. Благоприятными для его производства были 2012 и 2015 годы.

Из-за теплых зим "ледяное вино" может стать еще более редким и вырасти в цене.

Еще одна проблема для изготовления "ледяного вина" - в последние годы сбор урожая смещается на январь и февраль, а виноград, как правило, созревает все раньше и раньше. В результате период, в течение которого виноград должен остаться в хорошем состоянии, становится все длиннее.