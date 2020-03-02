Німецький міністр відмовився потиснути руку Меркель, побоюючись коронавірусу

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер відмовився від рукостискання з канцлером Ангелою Меркель, мотивувавши це запобіжними засобами через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На нараді з питань міграції Меркель простягнула руку Зеегоферу, але він відсунувся від неї, викликавши сміх присутніх. Після цього Меркель підняла руки і сказала: "Це було правильно".

Раніше Зеегофер заявляв журналістам, що відмовився від рукостискань при зустрічах через спалах нового коронавірусу в країні.

Число підтверджених випадків захворювання в Німеччині збільшилося в понеділок до 150.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що в Євросоюзі підвищили рівень коронавірусного ризику з "помірного" до "високого"

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