Росія заявила, що ввела військову поліцію в стратегічне сирійське місто Саракіб

Російський так званий Центр із примирення ворогуючих сторін в Сирії заявив, що Москва ввела військову поліцію в сирійський Саракіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"З огляду на важливе значення для забезпечення безпеки і безперешкодного переміщення автотранспорту і цивільного населення по трасах М4 - М5, з 17:00 2 березня 2020 року в місто Саракіб введені підрозділи російської військової поліції", - сказали в центрі.

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У Саракібі головна магістраль Сирії з півночі на південь, що сполучає Дамаск і Алеппо, перетинається з дорогою на захід до Середземного моря.

Саракіб вже двічі переходив із рук в руки менше ніж за місяць, що відображає його важливість як воріт до контрольованого урядом північного міста Алеппо, так і до утримуваного повстанцями міста Ідліб на заході.

2 березня повідомлялося про тяжкі бої в районі Саракіба і спробу сил режиму Башара Асада відновити контроль над містом. Також ЗМІ сповіщали про продовження бомбардувань з боку авіації РФ.