Росія заявила, що ввела військову поліцію в стратегічне сирійське місто Саракіб
Російський так званий Центр із примирення ворогуючих сторін в Сирії заявив, що Москва ввела військову поліцію в сирійський Саракіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.
"З огляду на важливе значення для забезпечення безпеки і безперешкодного переміщення автотранспорту і цивільного населення по трасах М4 - М5, з 17:00 2 березня 2020 року в місто Саракіб введені підрозділи російської військової поліції", - сказали в центрі.
У Саракібі головна магістраль Сирії з півночі на південь, що сполучає Дамаск і Алеппо, перетинається з дорогою на захід до Середземного моря.
Саракіб вже двічі переходив із рук в руки менше ніж за місяць, що відображає його важливість як воріт до контрольованого урядом північного міста Алеппо, так і до утримуваного повстанцями міста Ідліб на заході.
2 березня повідомлялося про тяжкі бої в районі Саракіба і спробу сил режиму Башара Асада відновити контроль над містом. Також ЗМІ сповіщали про продовження бомбардувань з боку авіації РФ.