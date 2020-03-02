Меркель отреагировала на решение Эрдогана пустить мигрантов в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в понедельник, что она понимает ожидания президента Турции Тайипа Эрдогана относительно большей помощи от Европы для борьбы с миграционным кризисом, но добавила, что он не должен использовать беженцев, чтобы показать свое недовольство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Более 10 тысяч мигрантов, преимущественно из Сирии, других стран Ближнего Востока и Афганистана, подступили к сухопутным границам Турции со странами ЕС, Грецией и Болгарией, с тех пор Анкара в прошлый четверг заявила, что прекратит сдерживать их на своей территории.

"Я понимаю, что перед Турцией стоит очень большой вызов по Идлибу", - сказала Меркель журналистам. "Все-таки для меня неприемлемо, что он - президент Эрдоган и его правительство - не высказывают этого недовольства в диалоге с нами как Европейским Союзом, а на спине беженцев. Для меня это не путь вперед", - сказала глава немецкого правительства.

Меркель добавила, что Европейский Союз и Турция должны возобновить переговоры о своем соглашении о беженцах и Германия также открыта к поддержке Турции на двустороннем уровне.