Мюнхен почав частково оплачувати жінкам нічні поїздки в таксі

Баварська столиця з 1 березня почала покривати частину витрат жінок на нічні поїздки в таксі з міського бюджету. Тепер у Мюнхені будь-яка жінка у віці від 16 років може отримати ваучер на п'ять євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Скористатися знижкою можуть як мешканки Мюнхена, так і туристки. Головна умова - знижки поширюються на поїздки з 22 години до 6 години ранку, і пасажирку мають доставити додому (зокрема і в передмістя).

Отримати такі паперові сертифікати на п'ять євро можна, зокрема, в інформаційному центрі міської ратуші, а також в центрах обслуговування населення. Кількість ваучерів на одну людину необмежена, але за один візит відвідувачка отримує на руки три таких квитки. Для однієї поїздки можна використати один ваучер.

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Мюнхен - перше німецьке місто-мільйонник, що запровадило таку опцію. На проєкт передбачили мільйон євро. Якщо цей підхід доведе свою ефективність, то паперові ваучери замінять додатком для смартфона.

У Мюнхені, попри високий рівень життя, далеко не кожна жінка почувається в безпеці в нічний час. Однак взяти таксі вирішують не всі - вартість такої поїздки чимала. У міській владі це розуміють, тож і пішли назустріч жінкам.

"Ми не хочемо, щоб жінки почувалися обмеженими щодо свободи власного пересування", - запевняв один із міських чиновників.

Нагадаємо, у 2018 році у країнах Європейського Союзу жінки віком старше 65 років отримували пенсію в середньому на 30% нижчу, ніж чоловіки.