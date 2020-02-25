Жінки Шотландії матимуть безкоштовний доступ до гігієнічних продуктів

У вівторок парламент Шотландії повинен затвердити план із забезпечення безкоштовного доступу санітарно-гігієнічних виробів для всіх жінок.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, таким чином Шотландія стане першою нацією у світі, яка пішла на такий крок.

Відповідно до законодавства, такі продукти як тампони і гігієнічні прокладки, доступні в певних громадських місцях, таких як громадські центри, молодіжні клуби та аптеки, будуть безкоштовними для всіх жінок в Шотландії.

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Очікується, що цей план пройде перше голосування у шотландському парламенті у вівторок. Очікується, що вартість втілення плану складе близько 31,24 млн доларів.

"Це не предмети розкоші. Вони дійсно необхідні і ніхто в Шотландії не повинен обходитися без них", - сказала Моніка Леннон, ініціаторка законопроєкту.

"Ми змінюємо культуру, і дійсно здорово, що інші країни по всьому світу дуже уважно стежать за тим, що ми робимо", - сказала вона.

Шотландський уряд у 2018 році став першим у світі, що забезпечив безкоштовні санітарно-гігієнічні товари в школах, коледжах і університетах.

Санітарні товари в Сполученому Королівстві у цей час оподатковуються так званим "податком на тампон" у розмірі 5%. Уряд колишнього прем'єр-міністра Девіда Кемерона заявляв, що хоче скасувати непопулярний податок, але його руки були зв'язані правилами ЄС, які встановлюють податкові ставки для певних продуктів.

Уряд оголосив, що знизить податок у 2016 році, але досі цього не сталося, оскільки це відійшло на другий план під час процесу Brexit.

В Ірландії, Канаді, Австралії, Кенії, Індії, Колумбії, Малайзії, Нікарагуа, Ямайці, Нігерії, Уганді, Лівані та Тринідаді і Тобаго немає "податку на тампони", йдеться в повідомленні шотландського уряду щодо законопроекту.