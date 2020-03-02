В Естонії засудили росіянина, який на авто протаранив ворота пункту пропуску на кордоні
Суд естонського міста Нарва засудив громадянина РФ, що на авто протаранив ворота прикордонного пункту, до трьох місяців тюремного ув'язнення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
У ніч на неділю на Нарвський прикордонний пункт прибув автомобіль Mitsubishi Pajero, водій якого не зупинився для контролю на кордоні і продовжив рух у бік Естонії. Поліцейські відреагували на інцидент і затримали автомобіль з водієм на вулиці Раквере в Нарві.
Порушником виявився 46-річний житель Санкт-Петербурга Анатолій Богданов. Його взяли під варту в залі суду. Він також повинен відшкодувати процесуальні витрати в розмірі 506 євро.
Разом з тим суд не став приймати рішення про висилку громадянина РФ.
"У мене не було з собою документів. І я просто поїхав вперед, - розповів на суді про свій вчинок Богданов. - Якби у мене було право вибрати Росію або евтаназію, я б вибрав евтаназію. Я втратив свою затребуваність, у мене маса причин. Я себе почуваю безпечніше, коли за спиною естонська поліція, а не російська".
Після відсидки Богданов збирається залишитися в Естонії і вчити мову. "Назад я не повернуся", - заявив порушник кордону.