Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Сесію Венеціанки із розглядом путінських змін Конституції скасували через коронавірус

Число жертв коронавірусу в Італії зросло до 52, заражених – 1835

У Австрії почали судити звинуваченого у шпигунстві на Росію експолковника

Німецькі політики закликали натиснути на Росію через Сирію






В Естонії засудили росіянина, який на авто протаранив ворота пункту пропуску на кордоні

Понеділок, 2 березня 2020, 18:56

Суд естонського міста Нарва засудив громадянина РФ, що на авто протаранив ворота прикордонного пункту, до трьох місяців тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

У ніч на неділю на Нарвський прикордонний пункт прибув автомобіль Mitsubishi Pajero, водій якого не зупинився для контролю на кордоні і продовжив рух у бік Естонії. Поліцейські відреагували на інцидент і затримали автомобіль з водієм на вулиці Раквере в Нарві.

Порушником виявився 46-річний житель Санкт-Петербурга Анатолій Богданов. Його взяли під варту в залі суду. Він також повинен відшкодувати процесуальні витрати в розмірі 506 євро.

Разом з тим суд не став приймати рішення про висилку громадянина РФ.

"У мене не було з собою документів. І я просто поїхав вперед, - розповів на суді про свій вчинок Богданов. - Якби у мене було право вибрати Росію або евтаназію, я б вибрав евтаназію. Я втратив свою затребуваність, у мене маса причин. Я себе почуваю безпечніше, коли за спиною естонська поліція, а не російська".

Після відсидки Богданов збирається залишитися в Естонії і вчити мову. "Назад я не повернуся", - заявив порушник кордону.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія
powered by lun.ua