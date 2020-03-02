В Эстонии осудили россиянина, который на авто протаранил ворота погранпункта
Суд эстонского города Нарва приговорил гражданина РФ, что на авто протаранил ворота пограничного пункта, до трех месяцев тюремного заключения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.
В ночь на воскресенье на Нарвский пограничный пункт прибыл автомобиль Mitsubishi Pajero, водитель которого не остановился для контроля на границе и продолжил движение в сторону Эстонии. Полицейские отреагировали на инцидент и задержали автомобиль с водителем на улице Раквере в Нарве.
Нарушителем оказался 46-летний житель Санкт-Петербурга Анатолий Богданов. Его взяли под стражу в зале суда. Он также должен возместить процессуальные издержки в размере 506 евро.
Вместе с тем суд не стал принимать решение о высылке гражданина РФ.
"У меня не было с собой документов. И я просто поехал вперед, - рассказал на суде о своем поступке Богданов. - Если бы у меня было право выбрать Россию или эвтаназию, я бы выбрал эвтаназию. Я потерял свою востребованность, у меня масса причин. Я себя чувствую безопаснее, когда за спиной эстонская полиция, а не российская".
После отсидки Богданов собирается остаться в Эстонии и учить язык. "Назад я не вернусь", - заявил нарушитель границы.