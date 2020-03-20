Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії рекордна смертність від коронавірусу - кількість загиблих перевищила 4000

Тести підтвердили загибель третьої українки від коронавірусу в Італії

В ЄС оголосили результат тесту президентки Єврокомісії на коронавірус 

Коронавірус в Італії: Мілан вивів на вулиці армію, у Венето закрили парки






ЄС розслідує імпорт підроблених засобів захисту від коронавірусу

П'ятниця, 20 березня 2020, 17:03

Агентство ЄС, що займається боротьбою з шахрайством, почало розслідування щодо імпорту до блоку підроблених продуктів, пов'язаних із захистом від коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу агентства OLAF.

Європейське відомство зазначає, що імпортовані фальшивки - маски, медичні прилади, дезінфікуючі засоби і санітайзери та тест-набори, є неефективними або навіть шкідливими для здоров'я.

Читайте також
Франція встановлює контроль над усіма захисними масками - Макрон

"Запобігання потрапляння цих підроблених продуктів до Європи має вирішальне значення для захисту нашого здоров’я та ефективної боротьби з вірусом. Крім того, що вони неефективні проти вірусу, ці продукти також не відповідають стандартам ЄС, що може завдати шкоди здоров’ю. Наприклад, вони можуть спровокувати небезпечне бактеріальне зараження", - сказано у повідомленні OLAF.

Шахраїв, які "хочуть скористатись нашим лихом", приваблюють потенційно величезні незаконні прибутки, зазначили в агентстві. Наприклад, підроблені маски пропонують купити в інтернеті в різних державах-членах ЄС за ціною від 5 до 10 євро - що приблизно втричі вище від звичайної ціни. Також до ЄС переправляють підроблені дитячі маски для обличчя. 

 

Контрафактні товари надходять до Європи за допомогою онлайн-продажів, до помешкань людей їх доставляють поштові або кур'єрські служби. 

Крім того, вони також прибувають в контейнерах з підробленими сертифікатами або декларуються як інші товари, а потім потрапляють в звичайні канали збуту або продаються на чорному ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус
powered by lun.ua