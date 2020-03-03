Франція встановлює контроль над усіма захисними масками - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що уряд відчужує всі поточні та майбутні запаси захисних масок.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму твіті президент заявив, що маски розповсюджуватимуть серед медичних працівників та людей у Франції, які постраждали від спалаху коронавірусу, що поширюється країною.

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Уряд у вівторок повідомив, що загальна кількість випадків заражень коронавірусом досягла 204, і зафіксовано чотири випадки смерті.

Останнім був 92-річний чоловік у Бретані, де зафіксована концентрація заражень COVID-19 і тисячі дітей утримують на карантині поза школою.