Франція встановлює контроль над усіма захисними масками - Макрон
Вівторок, 3 березня 2020, 17:28
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що уряд відчужує всі поточні та майбутні запаси захисних масок.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У своєму твіті президент заявив, що маски розповсюджуватимуть серед медичних працівників та людей у Франції, які постраждали від спалаху коронавірусу, що поширюється країною.
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Уряд у вівторок повідомив, що загальна кількість випадків заражень коронавірусом досягла 204, і зафіксовано чотири випадки смерті.
Останнім був 92-річний чоловік у Бретані, де зафіксована концентрація заражень COVID-19 і тисячі дітей утримують на карантині поза школою.
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