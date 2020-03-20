Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину

Парламент Болгарії після бурхливих дебатів схвалив рішення залучити армію, аби вона допомогла виконувати заходи щодо стримування коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Армія допомагатиме цивільним контролювати пересування громадян. Військові зможуть зупиняти транспорт, перш ніж на місце прибуде поліція.

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Рішення у тому числі дозволяє військовим за необхідності використовувати фізичну силу.

Голосування у парламенті не було легким. Йому передували гарячі дебати.

"Вірус не можна побороти з кулеметом", - заявив під час дискусії Крум Зарков з опозиційної Соціалістичної партії. Він був одним з 55 депутатів, які проголосували проти розгортання армії.

Станом на п’ятницю в Болгарії зафіксували 129 підтверджених випадків коронавірусу та 3 випадки смерті. Болгарія запровадила надзвичайний стан, закрила школи, ресторани та бари до 13 квітня.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у країнах Європейського Союзу, Європейської економічної зони та Великій Британії сумарно перевищила кількість хворих у Китаї.