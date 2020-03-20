У Меркель не вірять, що Китай зупинив поширення коронавірусу

Головний німецький експерт щодо пандемії коронавірусу застерігає від того, щоб вірити у заяви Китаю про те, що йому вдалося зупинити коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Крістіан Дростен, який консультує канцлерку Німеччини Ангелу Меркель щодо пандемії, і який розробив тест на коронавірус, який використовується у всьому світі, сказав, що у цей момент Китай "не помічає (чи) не повідомляє" про інфекції.

"Багато добре обізнаних експертів кажуть, що він (вірус) неминуче знову набере швидкість, можливо, навіть більшу, ніж під час спалаху до тепер", - сказав Дростен в ефірі німецького телеканалу ZDF в четвер увечері.

Раніше Дростен попередив, що Пекін, швидше за все, буде тримати в таємниці нові спалахи, оскільки він наказав компаніям повернутися до роботи.

"Зараз ми спостерігаємо поворот політичних заяв на 180 градусів. Ми бачимо, що Китай тепер навмисно повідомляє про випадки, імпортовані з Італії, наче це єдині випадки. Ми можемо очікувати, що скоро ми не побачимо більше достовірних повідомлень про випадки з Китаю", - говорив Дростен у своєму подкасті.