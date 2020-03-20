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У Меркель не вірять, що Китай зупинив поширення коронавірусу

П'ятниця, 20 березня 2020, 20:06

Головний німецький експерт щодо пандемії коронавірусу застерігає від того, щоб вірити у заяви Китаю про те, що йому вдалося зупинити коронавірус. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Крістіан Дростен, який консультує канцлерку Німеччини Ангелу Меркель щодо пандемії, і який розробив тест на коронавірус, який використовується у всьому світі, сказав, що у цей момент Китай "не помічає (чи) не повідомляє" про інфекції.

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"Багато добре обізнаних експертів кажуть, що він (вірус) неминуче знову набере швидкість, можливо, навіть більшу, ніж під час спалаху до тепер", - сказав Дростен в ефірі німецького телеканалу ZDF в четвер увечері.

Раніше Дростен попередив, що Пекін, швидше за все, буде тримати в таємниці нові спалахи, оскільки він наказав компаніям повернутися до роботи. 

"Зараз ми спостерігаємо поворот політичних заяв на 180 градусів. Ми бачимо, що Китай тепер навмисно повідомляє про випадки, імпортовані з Італії, наче це єдині випадки. Ми можемо очікувати, що скоро ми не побачимо більше достовірних повідомлень про випадки з Китаю", - говорив Дростен у своєму подкасті.

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Коронавірус Німеччина
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