У Меркель не верят, что Китай остановил распространение коронавируса

Главный немецкий эксперт по пандемии коронавируса предостерегает от того, чтобы верить в заявления Китая о том, что ему удалось остановить коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Кристиан Дростен, консультирующий канцлера Германии Ангелу Меркель по пандемии, и разработавший тест на коронавирус, который используется во всем мире, сказал, что в данный момент Китай "не замечает (или) не сообщает" об инфекции.

"Многие хорошо осведомленные эксперты говорят, что он (вирус) неизбежно снова наберет скорость, возможно, даже большую, чем во время вспышки до сих пор", - сказал Дростен в эфире немецкого телеканала ZDF в четверг вечером.

Ранее Дростен предупредил, что Пекин, скорее всего, будет держать в тайне новые вспышки, поскольку он приказал компаниям вернуться к работе.

"Сейчас мы наблюдаем поворот политических заявлений на 180 градусов. Мы видим, что Китай теперь намеренно сообщает о случаях, импортируемых из Италии, как будто это единственные случаи. Мы можем ожидать, что скоро мы не увидим больше достоверных сообщений о случаях из Китая", - говорил Дростен в своем подкасте.