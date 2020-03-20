Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии рекордная смертность от коронавируса - число погибших превысило 4000

Тесты подтвердили гибель третьей украинки от коронавируса в Италии

В ЕС объявили результат теста президента Еврокомиссии на коронавирус

Коронавирус в Италии: Милан вывел на улицы армию, в Венето закрыли парки






У Меркель не верят, что Китай остановил распространение коронавируса

Пятница, 20 марта 2020, 20:06

Главный немецкий эксперт по пандемии коронавируса предостерегает от того, чтобы верить в заявления Китая о том, что ему удалось остановить коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Кристиан Дростен, консультирующий канцлера Германии Ангелу Меркель по пандемии, и разработавший тест на коронавирус, который используется во всем мире, сказал, что в данный момент Китай "не замечает (или) не сообщает" об инфекции.

Читайте также
"Следующие недели будут еще сложнее": Меркель рассказала, как эпидемия изменит жизнь всех нас

"Многие хорошо осведомленные эксперты говорят, что он (вирус) неизбежно снова наберет скорость, возможно, даже большую, чем во время вспышки до сих пор", - сказал Дростен в эфире немецкого телеканала ZDF в четверг вечером.

Ранее Дростен предупредил, что Пекин, скорее всего, будет держать в тайне новые вспышки, поскольку он приказал компаниям вернуться к работе.

"Сейчас мы наблюдаем поворот политических заявлений на 180 градусов. Мы видим, что Китай теперь намеренно сообщает о случаях, импортируемых из Италии, как будто это единственные случаи. Мы можем ожидать, что скоро мы не увидим больше достоверных сообщений о случаях из Китая", - говорил Дростен в своем подкасте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Германия
powered by lun.ua