У Німеччині невідомі намагалися пустити під відкіс швидкісний потяг

Залізничне сполучення між Франкфуртом і Кельном тимчасово перекрили у п'ятницю через вчинену невідомими диверсію на коліях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Hessenschau.

Маршрут був закритий в п'ятницю вранці після того, як машиніст швидкісного поїзда помітив зміну його ходу.

З'ясувалося, що невідомі зняли кріплення рейок поблизу Нідернхаузена.

Після виявлення несправності деякі потяги довелося скасувати, інші змінили маршрут. Поліція розшукує зловмисників.

У суботу рано вранці рух потягів вдалося відновити.

За даними Deutsche Bahn, перший потяг за маршрутом вирушив о 4.22 ранку.