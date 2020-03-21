В Германии неизвестные пытались пустить под откос скоростной поезд

Железнодорожное сообщение между Франкфуртом и Кельном временно перекрыли в пятницу из-за совершенной неизвестной диверсии на путях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Hessenschau.

Маршрут был закрыт в пятницу утром после того, как машинист скоростного поезда заметил изменение его хода.

Выяснилось, что неизвестные сняли крепление рельсов вблизи Нидернхаузена.

После обнаружения неисправности некоторые поезда пришлось отменить, другие изменили маршрут. Полиция разыскивает злоумышленников.

В субботу рано утром движение поездов удалось восстановить.

По данным Deutsche Bahn, первый поезд по маршруту отправился в 4.22 утра.