В Україну з Парижа прибув перший спецрейс зі 132 українцями - МЗС

В Україну з Парижа прибув перший спеціальний рейс зі 132 українцями на борту.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України на сторінці у Facebook.

"За повідомленням прикордонної служби Франції, дозволяється авіаційний транзит Францією громадян України за умови, якщо вони залишатимуться в транзитній (міжнародній) зоні в аеропорту і мають підтвердження транзиту (тобто авіаквитків для подальшого слідування). Така транзитна (міжнародна) зона є тільки в аеропорту Шарля де Голля (Париж)", - йдеться у повідомленні.

Так, сьогодні в Україну з Парижа прибув перший спецрейс зі 132 українцями на борту.

Як повідомлялося, у суботу до Києва прибуде останній літак з українцями, які застрягли в Австрії.