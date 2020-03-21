В Україну з Парижа прибув перший спецрейс зі 132 українцями - МЗС
Субота, 21 березня 2020, 13:06
В Україну з Парижа прибув перший спеціальний рейс зі 132 українцями на борту.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України на сторінці у Facebook.
"За повідомленням прикордонної служби Франції, дозволяється авіаційний транзит Францією громадян України за умови, якщо вони залишатимуться в транзитній (міжнародній) зоні в аеропорту і мають підтвердження транзиту (тобто авіаквитків для подальшого слідування). Така транзитна (міжнародна) зона є тільки в аеропорту Шарля де Голля (Париж)", - йдеться у повідомленні.
Так, сьогодні в Україну з Парижа прибув перший спецрейс зі 132 українцями на борту.
Як повідомлялося, у суботу до Києва прибуде останній літак з українцями, які застрягли в Австрії.
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