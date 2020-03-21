В Украину из Парижа прибыл спецрейс со 132 украинцами - МИД
Суббота, 21 марта 2020, 13:06
В Украину из Парижа прибыл первый специальный рейс из 132 украинцами на борту.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины на странице в Facebook.
"По сообщению пограничной службы Франции, разрешается авиационный транзит Францией граждан Украины при условии, если они будут оставаться в транзитной (международной) зоне в аэропорту и имеют подтверждение транзита (то есть билетов для дальнейшего следования). Такая транзитная (международная) зона есть только в аэропорту Шарля де Голля (Париж)", - говорится в сообщении.
Так, сегодня в Украину из Парижа прибыл первый спецрейс из 132 украинцами на борту.
Как сообщалось, в субботу в Киев прибудет последний самолет с украинцами, которые застряли в Австрии.
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