В Украину из Парижа прибыл спецрейс со 132 украинцами - МИД

В Украину из Парижа прибыл первый специальный рейс из 132 украинцами на борту.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины на странице в Facebook.

"По сообщению пограничной службы Франции, разрешается авиационный транзит Францией граждан Украины при условии, если они будут оставаться в транзитной (международной) зоне в аэропорту и имеют подтверждение транзита (то есть билетов для дальнейшего следования). Такая транзитная (международная) зона есть только в аэропорту Шарля де Голля (Париж)", - говорится в сообщении.

Так, сегодня в Украину из Парижа прибыл первый спецрейс из 132 украинцами на борту.

Как сообщалось, в субботу в Киев прибудет последний самолет с украинцами, которые застряли в Австрии.