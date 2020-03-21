Коронавірус в Іспанії: число заражень досягло майже 25 тисяч, померли – 1326

Іспанія наблизилася до позначки в 25 тисяч за кількістю заражених коронавірусом – протягом останньої доби число заражених зросло до 24 926.

Такими є оновлені дані Міністерства охорони здоров’я Іспанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Крім того, рекордно зросла кількість летальних випадків – за останню добу від коронавірусу померли 324 людини. загальне число смертей складає 1326.

При цьому найбільше смертей зареєстровано в Мадриді – 804, за останню добу у столиці Іспанії померли 176 людей.

Попередні дані міністерства були наступними: 19 980 інфікованих і 1 002 смертельних випадки.

Найбільш постраждалою від коронавірусу в Європі залишається Італія.

Як повідомлялося, за останні 24 години в Італії зафіксовано новий рекорд смертності від коронавірусу: загинули 627 осіб, загалом в країні померли вже 4032 людини.