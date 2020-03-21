З Лондона повертають понад 700 українців, планують ще

Посольство України у Британії планує організувати повернення на батьківщину понад 700 українців, наразі з Лондона вилетіли вже два літаки.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомив перший секретар посольства України у Лондоні Денис Сєнік.

"Сьогодні рано вранці з Лондона до Києва прилетів перший спецрейс з громадянами України та іноземцями, яким дозволено в'їзд в Україну в умовах карантину. Близько 200 пасажирів на борту. Все було "під зав'язку". За 40 хвилин вирушить ще один рейс" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

У коментарі ЄП Сєнік уточнив, що на борту першого літака було 183 пасажира, на борту другого, який наразі прямує до Києва, - 173.

За його словами, на понеділок і вівторок посольство домовилось про ще два рейси, і квитки вже розкуплені.

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"Розпочали вивчення можливості щонайменше ще одного чартерного рейсу" - написав дипломат.

Нагадаємо, станом на 22.00 20 березня, за сприяння дипломатичних установ в Україну повернулися майже 46 тисяч українських громадян.