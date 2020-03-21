Из Лондона возвращают более 700 украинцев, планируют еще

Посольство Украины в Британии планирует организовать возвращение на родину более 700 украинцев, теперь из Лондона вылетели уже два самолета.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщил первый секретарь посольства Украины в Лондоне Денис Сеник.

"Сегодня рано утром из Лондона в Киев прилетел первый спецрейс с гражданами Украины и иностранцами, которым разрешен въезд в Украину в условиях карантина. Около 200 пассажиров на борту. Все было "под завязку". За 40 минут отправится еще один рейс" - написал он на своей странице в Facebook.

В комментарии ЕП Сеник уточнил, что на борту первого самолета находились 183 пассажира, на борту второго, который сейчас направляется в Киев, - 173.

По его словам, на понедельник и вторник посольство договорилось о еще два рейса, и билеты уже раскуплены.

"Начали изучение возможности минимум еще одного чартерного рейса", - написал дипломат.

Напомним, по состоянию на 22.00 20 марта, при содействии дипломатических учреждений в Украину вернулись почти 46 тысяч украинских граждан.