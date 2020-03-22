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У Швейцарії кількість хворих на коронавірус перевищила 7000 осіб

Неділя, 22 березня 2020, 17:26

У Швейцарії зареєстровано понад 900 нових випадків інфікування коронавірусом за останню добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

За даними Міністерства охорони здоров'я, загальна кількість підтверджених інфікованих досягла 7014, в результаті хвороби померли 60 осіб.

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Влада попереджає, що для зниження рівня поширення інфекції потрібен ще як мінімум тиждень.

Уряд рекомендував всім громадянам залишатися вдома, особливо хворим і людям похилого віку. Оголошено заборону на проведення зборів понад 5 осіб по всій країні і прийняті додаткові заходи з підтримки економіки.

Найбільш постраждалий швейцарський кантон, Тічино, на кордоні з Італією, зупинив все виробництво. У кантоні зафіксовано 918 випадків зараження і 28 смертей.

Нагадаємо, у зв’язку з пандемією коронавірусу Швейцарія перенесла референдум щодо скасування угоди з ЄС, яка гарантує вільне пересування громадян між Швейцарією та країнами-членами ЄС.

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Коронавірус Швейцарія
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