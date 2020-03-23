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Кордони Чехії можуть залишатися закритими протягом двох років

Понеділок, 23 березня 2020, 07:38

Глава чеського кризового штабу Роман Примула заявив, що прикордонні обмеження в Чехії через коронавірус можуть тривати до двох років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське видання Novinky.

За словами Примули, хоча ситуація в Чехії, як вважається, поліпшиться з середини квітня, оцінки не такі оптимістичні для інших країн Європи.

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"Ситуація в інших європейських країнах не буде хорошою… Там це займе місяці і довгі місяці", - сказав Примула чеському телебаченню.

Міжнародні поїздки, за його словами, швидше за все, будуть обмежені протягом наступного року або двох, а чеські жителі повинні розраховувати на літні канікули в межах Чехії цього року.

Заяву Примули підтримав міністр охорони здоров'я країни.

Чеський кордон був закритий для більшості мандрівників минулого тижня, за винятком необхідних вантажних перевезень та жителів, які мешкають недалеко від кордону і їздять на роботу. 


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Коронавірус Чехія
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