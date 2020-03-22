У Чехії кількість хворих на коронавірус перевищила 1000 осіб

Кількість випадків коронавірусу в Чехії зросла до 1047 станом на ранок неділі, за останню добу підтверджено 158 нових випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

За даними Міністерства охорони здоров'я, шість осіб одужали, у країні не зафіксовано жодного смертельного випадку серед інфікованих.

Загалом медичні працівники протестували 15 584 людей станом на суботу.

Сьогодні вночі до Чехії з Китаю прибули два літаки із медичним вантажем, в якому серед іншого медичні маски, захисні костюми та обладнання. Частину вантажу доставив український літак Ан-124 "Руслан".

Нагадаємо, уряд Чехії схвалив заборону для громадян з’являтися на вулиці без захисної маски чи респіратора – заборона почала діяти опівночі в ніч на четвер.

У Чехії діє надзвичайний стан і загальнонаціональний карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу. Навчальні заклади, ресторани і магазини, за винятком тих, що продають товари першої необхідності, закриті.

Людям дозволяється тільки ходити на роботу, до лікаря і за покупками. Прогулянки можливі, але тільки за умови відсутності скупчень людей.