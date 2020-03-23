В Австрії за добу 367 нових випадків захворювання на коронавірус

За минулу добу в Австрії виявили 367 нових випадків захворювання на коронавірус, на 19% більше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію сайту Міністерства охорони здоров’я Австрії.

За даними станом на 8 годину ранку 23 березня, загальна кількість у країні хворих сягнула 3611 осіб. З них найбільше – у Верхній Австрії (696), Тіролі (676), Штирії (447) та Відні (451).

Внаслідок хвороби в Австрії померли 25 осіб.

Нагадаємо, 20 березня Австрія продовжила режим посилених заходів для протидії поширенню коронавірусу до 13 квітня.

Робота громадського транспорту значно скоротилася, заборонені усі масові заходи, не працюють ресторани і магазини, крім супермаркетів і аптек. До школи ходять лише діти людей, які працюють у критично важливих сферах інфраструктури.

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За словами міністра внутрішніх справ Карла Нехаммера, більшість громадян дотримуються карантинних заходів. Порушникам загрожує штраф до 3600 євро.

У Німеччині станом на ранок 23 березня кількість заражень коронавірусом перевищила 22 тисячі.