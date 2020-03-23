В Австрии за сутки - 367 новых случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Австрии выявили 367 новых случаев заболевания коронавирусом, на 19% больше, чем днем ​​ранее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию сайта Министерства здравоохранения Австрии.

По данным на 8:00 утра 23 марта общее количество в стране больных достигло 3611 человек. Из них больше всего - в Верхней Австрии (696), Тироле (676), Штирии (447) и Вене (451).

От болезни в Австрии умерли 25 человек.

Напомним, 20 марта Австрия продолжила режим усиленных мер по противодействию распространению коронавируса до 13 апреля.

Работа общественного транспорта значительно сократилась, запрещены все массовые мероприятия, не работают рестораны и магазины, кроме супермаркетов и аптек. В школу ходят только дети тех людей, которые работают в критически важных сферах инфраструктуры.

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По словам министра внутренних дел Карла Нехаммера, большинство граждан соблюдают карантин. Нарушителям грозит штраф до 3600 евро.

В Германии по состоянию на утро 23 марта количество заражений коронавирусом превысило 22 000.