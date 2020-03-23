В Австрії ініціюють розслідування щодо курорту, де коронавірусом заразилися сотні людей 

Влада західного австрійського регіону Тіроль, що на кордоні з північною Італією, ініціює розслідування щодо гірськолижного курорту Ішгль у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Ішгль, гірськолижний курорт в австрійській провінції Тіроль, пов'язаний із сотнями випадків захворювання коронавірусом.

Тепер уряд Тіролю звернувся до прокуратури з проханням розслідувати, чи повідомляло владі керівництво курорту про зараження в кінці лютого.

Слід зазначити, що медики Австрії, Німеччини, скандинавських країн з'ясували, що сліди сотень випадків захворювання ведуть до невеликого курортного містечка Ішгль, яке закрилося на карантин тільки минулого тижня.

Влада Австрії запровадила карантинний режим для західного регіону Тіроль, який став центром спалаху коронавірусу в країні, 19 березня.