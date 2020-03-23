Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Эпидемия в Италии: "первый позитивный день"

В правительстве Германии объявили результат теста Меркель на коронавирус

750 млрд евро на коронавирус: Германия одобрила пакет помощи в связи с эпидемией

В Испании за сутки - рекордное количество смертей от коронавируса






В Австрии инициируют расследование против курорта, где коронавирусом заразились сотни людей

Понедельник, 23 марта 2020, 15:15

Власти западного австрийского региона Тироль, на границе с северной Италией, инициируют расследование в отношении горнолыжного курорта Ишгль в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Ишгль, горнолыжный курорт в австрийской провинции Тироль, связан с сотнями случаев заболевания коронавирусом.

Теперь правительство Тироля обратилось в прокуратуру с просьбой расследовать, сообщало ли властям руководство курорта о заражении в конце февраля.

Следует отметить, что медики Австрии, Германии, скандинавских стран выяснили, что следы сотен случаев заболевания ведут к небольшому курортному городку Ишгль, который закрылся на карантин только на прошлой неделе.

Власти Австрии ввели карантинный режим для западного региона Тироль, который стал центром вспышки коронавируса в стране, 19 марта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Австрія
powered by lun.ua