"Батька" референдуму за незалежність Шотландії виправдали у справі про сексуальні домагання

Колишній лідер Шотландії Алекс Салмонд виправданий у справі про сексуальні домагання до дев’яти жінок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У понеділок Алекс Салмонд був виправданий за 13 звинуваченнями, включаючи сексуальне насильство щодо дев'яти жінок протягом шестирічного періоду, коли він був першим міністром Шотландії.

65-річний колишній лідер Шотландської національної партії не визнав себе винним за цими звинуваченнями, які включали одне звинувачення в спробі зґвалтування, інше - в насильстві з наміром зґвалтувати, дев'ять звинувачень у сексуальному домаганні і два звинувачення у непристойній поведінці.

Серед жінок, які висунули звинувачення проти Салмонда, є політикиня Шотландської національної партії, партійна працівниця і кілька нинішніх і колишніх державних службовиць і чиновниць шотландського уряду.

Під час своїх свідчень у суді він заявив, що твердження, зроблені про його поведінку, були "навмисними вигадками в політичних цілях" або "перебільшеннями".

Алекс Салмонд очолював Шотландську національну партію, яка виступає за незалежність від Британії, протягом 20 років і був першим міністром Шотландії з 2007 по 2014 рік. Будучи значною фігурою на політичній сцені Шотландії, він очолив невдалу кампанію в 2014 році за незалежність від Великої Британії.