"Отца" референдума за независимость Шотландии оправдали по делу о сексуальных домогательствах

Бывший лидер Шотландии Алекс Салмонд оправдан по делу о сексуальных домогательствах в отношении девяти женщин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В понедельник Салмонд был оправдан по 13 обвинениям, включая сексуальное насилие в отношении девяти женщин в течение шестилетнего периода, когда он был первым министром Шотландии.

65-летний бывший лидер Шотландской национальной партии не признал себя виновным по этим обвинениям, которые включали одно обвинение в попытке изнасилования, другое - в насилии с намерением изнасиловать, девять обвинений в сексуальном домогательстве и два обвинения в непристойном поведении.

Среди женщин, которые выдвинули обвинения против Салмонда, есть политики Шотландской национальной партии, партийная сотрудница и несколько нынешних и бывших государственных служащих и чиновниц шотландского правительства.

Во время своих показаний в суде он заявил, что утверждения, сделанные о его поведении, были "преднамеренными выдумками в политических целях" или "преувеличениями".

Салмонд возглавлял Шотландскую национальную партию, выступающую за независимость от Великобритании, в течение 20 лет и был первым министром Шотландии с 2007 по 2014 год. Будучи значительной фигурой на политической сцене Шотландии, он возглавил неудачную кампанию 2014 года за независимость от Великобритании.