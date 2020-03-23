В уряді Німеччини оголосили результат тесту Меркель на коронавірус

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка перебуває в карантині з вечора неділі, здала тест на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Результат сьогоднішньої перевірки негативний, - заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт в Берліні. - Найближчими днями будуть проведені додаткові аналізи".

У п'ятницю Меркель зробила профілактичне щеплення від пневмококів. Канцлерку поінформували в неділю ввечері, що її лікар отримав позитивний результат на коронавірус. Після цього Меркель самоізолювалася вдома.

"Канцлерка почувається добре", - сказав Зайберт у понеділок вдень. Меркель головувала на засіданні уряду у понеділок в телефонному режимі і в даний час виконує свою роботу з дому.

Зайберт оголосив у неділю, що канцлерку будуть регулярно перевіряти протягом наступних кількох днів, тому що сам по собі тест не дає остаточного результату. Меркель перебуває у своїй берлінській квартирі.