Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Епідемія в Італії: "перший позитивний день"

В уряді Німеччини оголосили результат тесту Меркель на коронавірус

750 млрд євро на коронавірус: Німеччина схвалила пакет допомоги через епідемію

В Іспанії за добу – рекордна кількість загиблих від коронавірусу






В уряді Німеччини оголосили результат тесту Меркель на коронавірус

Понеділок, 23 березня 2020, 18:03

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка перебуває в карантині з вечора неділі, здала тест на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Результат сьогоднішньої перевірки негативний, - заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт в Берліні. - Найближчими днями будуть проведені додаткові аналізи".

У п'ятницю Меркель зробила профілактичне щеплення від пневмококів. Канцлерку поінформували в неділю ввечері, що її лікар отримав позитивний результат на коронавірус. Після цього Меркель самоізолювалася вдома.

"Канцлерка почувається добре", - сказав Зайберт у понеділок вдень. Меркель головувала на засіданні уряду у понеділок в телефонному режимі і в даний час виконує свою роботу з дому.

Зайберт оголосив у неділю, що канцлерку будуть регулярно перевіряти протягом наступних кількох днів, тому що сам по собі тест не дає остаточного результату. Меркель перебуває у своїй берлінській квартирі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Меркель
powered by lun.ua