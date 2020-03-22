Ангела Меркель пішла на карантин після контакту з інфікованим лікарем

Канцлер Німеччини Ангела Меркель перебуватиме на домашньому карантині через зустрічі з лікарем, який здав позитивний аналіз на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Прессекретар уряду Штефан Зайберт повідомив, що Меркель зробила профілактичне щеплення у лікаря, який тепер здав позитивний результат на коронавірус.

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У найближчі дні Меркель кілька разів перевірять на коронавірус. "Канцлер також буде займатися своїми справами з домашнього карантину", - додав Зайберт, не уточнивши, коли Меркель зустрічалася з лікарем.

Меркель в неділю ввечері дала пресконференцію, на якій оголосила про нові обмеження на контакти між людьми.

Уряд заборонив зустрічі більше двох осіб поза роботою і вдома протягом двох тижнів.

Влада рекомендує до мінімуму звести особисті контакти і триматися на відстані один від одного в громадських місцях.

Німеччина входить до п'ятірки країн, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19: в країні заразилися майже 24 тисячі осіб, 92 з них померли.

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