Україна з полудня 24 березня забороняє виліт пасажирів з метою туризму

Кабінет міністрів ухвалив рішення з 12.00 24 березня заборонити виліт пасажирів у авіаподорожі з метою туризму.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Facebook.

"Щойно прийняли на уряді. Із завтрашнього дня в Україні працюватиме лише Міжнародний аеропорт "Бориспіль". З 12.00 24 березня також буде заборонений виліт пасажирів у авіаподорожі з метою туризму", - повідомив міністр.

За його словами, таке рішення ухвалено з метою запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів через поширення коронавірусу ухвалив рішення запровадити в Україні карантин з 12 березня по 3 квітня.

Україна обмежила пасажирське авіасполучення з 17 березня. Евакуації українських громадян з різних країн світу тривають і досі.