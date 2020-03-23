Украина с полудня 24 марта запрещает вылет пассажиров с целью туризма

Кабинет министров принял решение с 12.00 24 марта запретить вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Facebook.

"Только что приняли на правительстве. С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма", - сообщил министр.

По его словам, такое решение принято с целью предотвращения распространения коронавирус.

Напомним, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавирус принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

Украина ограничила пассажирское авиасообщение с 17 марта. Эвакуации украинских граждан из разных стран мира продолжаются до сих пор.