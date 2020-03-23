Близько 20 тис. українців просять про евакуацію – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що близько 20 тис. українців просять про евакуацію.

Про це він сказав під час відеобрифінгу, відповідаючи на запитання, яка кількість українців потребує повернення в Україну, повідомляє УНІАН.

"Станом на зараз, в районі 20 тис. людей", - сказав Кулеба.

Він уточнив, що ці громадяни офіційно виявили бажання повернутися.

"Але наша практика показує, що коли доходить безпосередньо до повернення, то ця цифра зменшується, тому що хтось передумав, хтось навіть не збирався, а так про всяк випадок зареєструвався", - додав міністр.

Він попросив "усі цифри сприймати у реальному контексті і в динаміці".

Раніше в у Міністерстві закордонних справ заявили, що станом на ранок 23 березня у системі ДРУГ зареєструвалося 76 тис. 724 громадянина України для повернення в Україну.

Своєю чергою дипломати у системі ДРУГ повідомляють про найближчі чартерні рейси та про запроваджені країнами обмежувальні заходи у зв'язку з коронавірусом.