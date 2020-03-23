Около 20 тыс. украинцев просят об эвакуации – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что около 20 тыс. украинцев просят об эвакуации.

Об этом он сказал во время видеобрифинге, отвечая на вопрос, какое количество украинцев требует возвращения в Украину, сообщает УНИАН.

"По состоянию на сейчас, в районе 20 тыс. людей", - сказал Кулеба.

Он уточнил, что эти граждане официально изъявили желание вернуться.

"Но наша практика показывает, что когда доходит непосредственно до возвращения, то эта цифра уменьшается, потому что кто-то передумал, кто-то даже не собирался, а так на всякий случай зарегистрировался", - добавил министр.

Он попросил "все цифры воспринимать в реальном контексте и в динамике".

Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что по состоянию на утро 23 марта в системе ДРУГ зарегистрировалось 76 тыс. 724 гражданина Украины для возвращения в Украину.

В свою очередь дипломаты в системе ДРУГ сообщают о ближайших чартерные рейсы и введенные странами ограничительные меры в связи с коронавирусом.