У Брюсселі звинуватили Додона у брехні, спрямованій проти ЄС

У Брюсселі рішуче відкидають поширювану пропрезидентськими сайтами у Молдові інформацію, спрямовану на дискредитацію ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVR Moldova.

"Молдова: так званий лист від Майї Санду Філу Хогану, поширений нещодавно, - це явний фейк, спрямований на виставляння ЄС у поганому світлі. Важливо засудити ці неприйнятні спроби. ЄС залишається відданим підтримці реформ і покращенню життя людей у Молдові" - заявив представник ЄС Петер Стано.

20 березня в декількох пропрезидентських ЗМІ опублікували лист, в якому лідерка партії "Дія і солідарність" Майя Санду нібито вимагає ввести політично мотивоване ембарго на сільгосппродукцію з Молдови. ЗМІ стверджували, що так Санду намагалася вплинути на політичний рейтинг президента Ігоря Додона і "перешкодити його обранню на пост президента в 2020 році".

Глава делегації ЄС у Молдові Петер Міхалко назвав ці новини фейком, а сама Санду має намір подати до суду на журналістів.

Єврокомісар з європейської політики сусідства і переговорів про розширення Олівер Варгеї повідомив, що поговорить з міністром закордонних справ Молдови про відносини між ЄС і Кишиневом.

"Я підкреслю, що політично мотивовані дезінформаційні кампанії проти ЄС, зареєстровані минулого тижня, неприйнятні і підривають наші відносини", - заявив єврокомісар.