В Брюсселе обвинили Додона во лжи, направленной против ЕС

В Брюсселе решительно опровергают распространяемую пропрезидентскими сайтами в Молдове информацию, направленную на дискредитацию ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVR Moldova.

"Молдова: так называемое письмо от Майи Санду Филу Хогану, распространенный недавно, - это явный фейк, направленный на выставление ЕС в плохом свете. Важно осудить эти неприемлемые попытки. ЕС остается преданным поддержке реформ и улучшению жизни людей в Молдове" - заявил представитель ЕС Питер Стано.

20 марта в нескольких пропрезидентских СМИ опубликовали письмо, в котором лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду якобы требует ввести политически мотивированное эмбарго на сельхозпродукцию из Молдовы. СМИ утверждали, что так Санду пыталась повлиять на политический рейтинг президента Игоря Додона и "помешать его избранию на пост президента в 2020 году".

Глава делегации ЕС в Молдове Петер Міхалко назвал эти новости фейком, а сама Санду намерена подать в суд на журналистов.

Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеї сообщил, что поговорит с министром иностранных дел Молдовы об отношениях между ЕС и Кишиневом.

"Я подчеркну, что политически мотивированные дезинформационные кампании против ЕС, зарегистрированные на прошлой неделе, неприемлемы и подрывают наши отношения", - заявил еврокомиссар.