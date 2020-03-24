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Франція посилила жорсткий карантин новими заборонами 

Вівторок, 24 березня 2020, 08:46

Французький прем'єр-міністр Едуар Філіп ввечері 23 березня оголосив про нові обмеження для боротьби з коронавірусом у країні, яка до цього вже суворо обмежила можливість виходу з дому. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

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Починаючи з вівторка пробіжки на відстань в радіусі більш ніж 1 кілометр від місця проживання заборонені. Виходити на вулицю з метою фізичної активності більше, ніж на годину, не можна. Займатись цими активностями дозволено один раз на день.

Крім того, глава уряду оголосив про закриття ринків просто неба, які працювали у Франції до сьогоднішнього дня. У селах і маленьких комунах, де ринки є одним з основних джерел постачання, місцеві префектури зможуть окремими розпорядженнями дозволяти роботу ринків. 

Франція перебуває у закритому режимі вже майже тиждень. Вихід з дому дозволений лише у разі крайньої необхідності.

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Порушення правил карантину у Франції карається штрафом у розмірі 135 євро, 1500 євро у разі "рецидиву" протягом 15 днів, а у випадку 4 порушень протягом 30 днів - 3700 євро чи максимум 6 місяців ув’язнення.

За останню добу кількість смертей, пов’язаних з коронавірусом, зросла у Франції до 860.

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Коронавірус Франція
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