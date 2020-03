ЄС погодив початок переговорів про вступ двох країн до Союзу

Європейський союз погодив початок переговорів про членство Албанії та Північної Македонії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив комісар ЄС з питань розширення Олівер Варгеї.

Це рішення було ухвалене на засіданні Ради ЄС з європейських справ, яке проводилося у режимі телеконференції через обмеження, пов'язані з епідемією коронавірусу.

Very pleased that #EU member states today reached political agreement on opening of accession talks with #Albania and #North #Macedonia. I wholeheartedly congratulate both countries. This also sends a loud and clear message to #WesternBalkans: your future is in EU.