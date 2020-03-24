ЕС согласовал начало переговоров о вступлении двух стран в Союз

Европейский Союз согласовал начало переговоров о членстве Албании и Северной Македонии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Вархейи.

Это решение было принято на заседание Совета ЕС по европейским делам, которое проводилось в режиме телеконференции в связи с ограничениями, связанными с эпидемией коронавируса.

Very pleased that #EU member states today reached political agreement on opening of accession talks with #Albania and #North #Macedonia. I wholeheartedly congratulate both countries. This also sends a loud and clear message to #WesternBalkans: your future is in EU. — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 24, 2020

"Искренне рад, что страны-члены ЕС сегодня достигли политического согласия по открытию переговоров о членстве с Албанией и Северной Македонией. От всего сердца поздравляю обе страны. Это также громкий и четкий месседж для Западных Балкан: ваше будущее - в Европейском Союзе ", - отметил Вархейи.

"Мои искренние поздравления Северной Македонии и Албании по случаю получения заслуженного "зеленого света" для начала переговоров о членстве в ЕС. Я горжусь возможностью внести вклад в этот важный шаг к евроинтеграции обеих стран", - отметил еврокомиссар Йоханнес Хан. Как известно, Хан занимал должность комиссара по вопросам расширения до конца прошлого года.

Как сообщалось ранее, 19 марта послы ЕС согласовали проект текста, который должен позволить открыть переговоры о вступлении в блок с Албанией и Северной Македонией, но упоминания о дате в нем не было.

"На фоне прогресса, достигнутого в реформах, и выполнения условий, единогласно установленных Советом ЕС в июне 2018 года, при условии одобрения со стороны Европейского совета, Совет решает начать переговоры о присоединении с Республикой Албания", - отмечалось в тексте. Идентичный проект документа составили для Северной Македонии.