ЄС на 30 днів обмежив в'їзд громадян третіх країн, щоб стримати коронавірус

Європейський Союз вирішив тимчасово обмежити всі несуттєві поїздки до країн-членів блоку, щоб стримувати поширення коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Європейська рада затвердила пропозиції Єврокомісії про те, що в'їзд в ЄС має бути обмежений на 30 днів або довше, щоб запобігти поширенню вірусу. Він розповсюджується, тому що люди переміщують його під час подорожей та особистих контактів", - сказав Боррель.

